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1 час назад

Почему люди влюбляются

Ferra.ru

Любовь на самом базовом уровне связана с выживанием. Люди склонны сотрудничать с другими, так как это помогает существовать, получать знания, растить детей. А жизнь в группах означает, что люди вынуждены конкурировать за ресурсы, следить за своими действиями, а также за теми, кто может лгать, воровать и т.п.

Почему люди влюбляются
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Любовь появилась в процессе эволюции не просто так. Она нужна, чтобы люди начинали отношения и поддерживали их. Это могут быть отношения с семьёй, друзьями, детьми и т.п. А сами отношения нужны для того, чтобы выжить и продолжить род.

В основе любви и влечения лежат четыре нейрохимических вещества. Это дофамин, окситоцин, серотонин, бета-эндорфин.

Окситоцин уменьшает страх и снимает запреты на начало новых отношений. Благодаря этому, сближаясь с новым знакомым, вы чувствуете себя уверенно. За счёт дофамина, который выделяется одновременно с окситоцином, вы запоминаете факты о новом знакомом.

Эти химические вещества взаимодействуют в основном в лимбической области мозга, то есть в его бессознательном ядре. Объясняется это тем, что влечение изначально является чисто инстинктивным и бессознательным ощущением.

Бета-эндорфин - это гормон долговременной любви. Он помогает поддерживать дружеские отношения между людьми, а ещё вызывает привыкание. Поэтому человек становится зависимым от объекта своей любви, словно от источника кайфа.

Любовь,
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