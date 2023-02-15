Россиянки рассказали о самых ужасных подарках на День влюбленных

Женщины любят делиться эмоциями не только с подругами, но и с читательницами популярных форумов. На одном из них поднялась такая тема: какие самые странные подарки вам делали возлюбленные на 14 февраля? "Рамблер" отобрал самые особенные истории.
Многие мужчины, как оказалось, любят дарить очень странные подарки.
"Медаль... с надписью "ты моя любимая девушка". Человеку 30 лет...";
"Друг подарил себе и жене места на кладбище";
"Мне как-то в универе пацан с другого факультета подарил 3 гвоздики и 2 плитки горького шоколада… ненавижу гвоздики и горький шоколад";
"Нижнее белье, которая выбирала его мама. И в комплект к нему мамины туфли на два размера больше моего, а то ей они не нравились";
"Бывший подарил щетку для массажа целлюлита";
"Набор из 12 рулонов трехслойной туалетной бумаги. Со словами : а если тебе подарить что-то другое, ты все равно пр***ешь!";
"Бейсбольная бита, плюшевый унитаз и cd-диск с песнями Аркадия Укупника";
"Раньше были черные коробочки цилиндрические, из-под фотопленки. Вот в те времена я была молода и задорна. Так вот, парень пришёл и подарил мне такую коробочку, открываю, а там детка кактуса с ноготок. И он говорит "принято дарить цветы, я дарю. Кактус это тоже цветок";
"Розовую шубу из плешивого кролика, которая валялась на каком-то складе и сгнила, статуэтки странные, точилку для ножей";
"Шарик воздушный, который ему вручили в метро, когда он ехал ко мне на встречу. Я с наушниками, которые он хотел, а он с шариком. На этом и закончили";
"Мой однажды принес мне статуэтку гжель. Уверена, что забыл что-то купить и просто в метро взял перед встречей";
"Шапку вязаную подарил. Ну а что, февраль же, холодно! Ничего, что я на машине, да и шапки никогда не носила";
"А мой принес мне коробку, открываю, думаю ну сейчас возрадуюсь. А там ирригатор. Понимаю, что кто-то хотел может себе такой прибор. Но ведь не самый романтичный подарок в начале отношений, да и я не пользуюсь, так и лежит годами... Или может он на что-то намекал?!".
Некоторые мужчины считают, что цветы женщинам не нужны, и можно радовать их исключительно "суровыми" жизненными подарками: пакет колбасы, шерстяные носки, сертификат в супермаркет. Однако, как оказалось, россиянки в большинстве своем ждут просто романтических знаков внимания от своих возлюбленных — просто цветы, трогательное свидание или то, что нравится конкретно ей.
*Прим.ред: орфография и пунктуация авторов сохранены