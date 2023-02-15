Россиянки рассказали о самых ужасных подарках на День влюбленных

"А мой принес мне коробку, открываю, думаю ну сейчас возрадуюсь. А там ирригатор. Понимаю, что кто-то хотел может себе такой прибор. Но ведь не самый романтичный подарок в начале отношений, да и я не пользуюсь, так и лежит годами... Или может он на что-то намекал?!".