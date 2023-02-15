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55 минут назад

Что происходит в вашем мозге, когда вы влюбляетесь

Ferra.ru

Синтия Кубу, профессор неврологии Кливлендского медицинского колледжа Лернера CWRU и нейропсихолог Кливлендской клиники, объяснила, как состояние влюблённости и любовь влияет на наш мозг.

Что происходит в вашем мозге, когда вы влюбляетесь
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Влюблённость ощущается человеком как вихрь самых разных эмоций. Но вот что в это время происходит в мозге.

Смесь гормонов активирует систему вознаграждения. На ранних стадиях влюблённости гормоны окситоцин и вазопрессин взаимодействуют с дофамином. Поэтому у человека появляется зависимость от возлюбленного. Снижается уровень серотонина. Из-за этого человек может постоянно думать об объекте любви, а также испытывать тревогу и стресс.

Возникает ощущение, что вы сходите с ума. На ранних стадиях влюблённости снижается активность в областях мозга, которые связаны со страхом и с критическим суждением. Это позволяет человеку быть более открытым новому и не обращать внимание на недостатки партнёра. Возникает чувство слияния с человеком. При романтической любви снижается активность мозга в областях, связанных со способностью человека мысленно учитывать точку зрения другого, в том числе мысли и эмоции. Польза для здоровья. Спустя примерно шесть месяцев после начала влюблённости уровень серотонина нормализуется и мы уже можем видеть все достоинства и недостатки возлюбленного. Длительные отношения, как показывают исследования, снижают уровень стресса, усиливают связь между людьми и ощущение безопасности.

Любовь,
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