Что происходит в вашем мозге, когда вы влюбляетесь

Смесь гормонов активирует систему вознаграждения. На ранних стадиях влюблённости гормоны окситоцин и вазопрессин взаимодействуют с дофамином. Поэтому у человека появляется зависимость от возлюбленного. Снижается уровень серотонина. Из-за этого человек может постоянно думать об объекте любви, а также испытывать тревогу и стресс.

Возникает ощущение, что вы сходите с ума. На ранних стадиях влюблённости снижается активность в областях мозга, которые связаны со страхом и с критическим суждением. Это позволяет человеку быть более открытым новому и не обращать внимание на недостатки партнёра. Возникает чувство слияния с человеком. При романтической любви снижается активность мозга в областях, связанных со способностью человека мысленно учитывать точку зрения другого, в том числе мысли и эмоции. Польза для здоровья. Спустя примерно шесть месяцев после начала влюблённости уровень серотонина нормализуется и мы уже можем видеть все достоинства и недостатки возлюбленного. Длительные отношения, как показывают исследования, снижают уровень стресса, усиливают связь между людьми и ощущение безопасности.