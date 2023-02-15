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35 минут назад

5 самых популярных мифов и фактов о любви

Ferra.ru

Есть множество утверждений, связанных с любовью. Например, считается, что, когда вы встретите свою настоящую любовь, вы поймёте это сразу же. Но так ли это на самом деле?

5 самых популярных мифов и фактов о любви
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Психолог, доктор философии и научный сотрудник лаборатории CoPAN Илиана Самара рассказала, какие общепринятые представления о любви на самом деле являются ложными.

Противоположности притягиваются. В действительности всё наоборот. Чаще нас привлекают те, кто похож на нас. Причём значение имеет не фактическое сходство, а само восприятие этого сходства. В ходе одного исследования выяснилось, что те, кто хотел снова встретиться с другим человеком, чаще отмечали, что похожи на него и дополняют его. Женщины более критично относятся к выбору партнёра по сравнению с мужчинами. Это было подтверждено многими исследованиями. Скорее всего, связано это с тем, что женщины в рождении и воспитании детей участвуют больше мужчин, поэтому они и более разборчивы.

Женщин привлекают богатые мужчины, а мужчин - молодые и красивые женщины. Возраст, богатство, образование - это лишь некоторые факторы, которые влияют на отношения. На самом деле учитывают люди при поиске и завязывании отношений куда больше факторов. Сразу станет ясно, подходите ли вы друг другу. Когда вы кого-то встречаете впервые, единственное, что вы можете знать, - это привлекателен человек для вас или нет. В ходе недавнего исследования оказалось, что люди уже спустя три секунды могут сказать, заинтересованы они в человеке или нет. Но на то, чтобы понять, хочется ли вам устанавливать и поддерживать длительные отношения, потребуется больше времени. В длительных отношениях невозможно вернуть первоначальную искру. Теоретически вернуть свежесть чувств возможно. Специалисты предполагают, что в этом помогут совместные развлечения и занятия, способствующие росту.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Любовь,
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