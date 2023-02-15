Супруги нашли оригинальный способ избежать семейных ссор

Супруги из США нашли оригинальный способ избежать семейных ссор и снизить уровень стресса. Об этом рассказало издание Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

34-летняя Рэйчел Шепард-Охта и 37-летний Марли по совету психолога решили проводить регулярные семейные планерки. Собрания происходят утром каждый четверг, когда старший ребенок в школе, а младшие спят. В течение недели супруги записывают все моменты, которые хотели обсудить — от взаимных претензий и благодарностей до планирования поездок и дней рождения.

Каждая встреча начинается со слов благодарности друг другу. «Марли начал больше ценить меня, так как стал понимать, сколько задач мне раньше приходилось решать самой», — говорит Рэйчел.

По признанию женщины, подобные встречи сделали жизнь семьи более организованной. Марли добавил, что планерки помогают высказывать недовольство друг другом в определенное время и избавляют от скандалов в течение недели.