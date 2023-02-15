Названы основные причины внезапной утраты интереса к сексу

Внезапная утрата интереса к сексу у мужчин и женщин может быть вызвана рядом факторов, основными из которых являются проблемы со здоровьем и кризис в отношениях. Эти и другие распространенные причины падения либидо врач-психотерапевт, сексолог Диана Генварская назвала россиянам в беседе с «Известиями».

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Генварская заявила, что на сексуальном желании могут негативно сказаться гормональный дисбаланс и недостаток важных витаминов и микроэлементов в организме. Также повлиять на интерес к сексу способны многочисленные внутренние проблемы человека. Обиды на себя и окружение, потеря интереса к жизни, стресс и ментальное нездоровье неизбежно приводят к снижению или полному исчезновению влечения, уточнила сексолог.