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24 минуты назад

Россиянам назвали основные причины внезапной утраты интереса к сексу

Lenta.ru

Внезапная утрата интереса к сексу у мужчин и женщин может быть вызвана рядом факторов, основными из которых являются проблемы со здоровьем и кризис в отношениях. Эти и другие распространенные причины падения либидо врач-психотерапевт, сексолог Диана Генварская назвала россиянам в беседе с «Известиями».

Названы основные причины внезапной утраты интереса к сексу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Генварская заявила, что на сексуальном желании могут негативно сказаться гормональный дисбаланс и недостаток важных витаминов и микроэлементов в организме. Также повлиять на интерес к сексу способны многочисленные внутренние проблемы человека. Обиды на себя и окружение, потеря интереса к жизни, стресс и ментальное нездоровье неизбежно приводят к снижению или полному исчезновению влечения, уточнила сексолог.

Также, по словам Генварской, уровень либидо неразрывно связан с качеством отношений. Если между партнерами нет доверия, ощущения безопасности, желание заниматься сексом закономерно пропадает. Кроме того, у мужчины могут возникнуть проблемы с потенцией из-за неуверенности в себе. Это происходит, если избранница перестает проявлять к нему интерес и «не стимулирует его своим поведением».

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