Перечислены способы сделать отношения более страстными

Чтобы «подстегнуть» либидо и сделать интимную жизнь более страстной, необходимо чаще заниматься спонтанным сексом и обязательно общаться друг с другом, уверена клинический психолог Бритни Блэр. Несколько других способов укрепить отношения она перечислила изданию Daily Mail.

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По словам Блэр, вполне естественно, что в длительных моногамных отношениях уровень сексуального влечения у обоих партнеров снижается, и они реже занимаются спонтанным сексом. Чтобы повысить уровень упавшего либидо, надо не ждать, когда возникнет влечение, а чаще инициировать интимную близость. Психолог сослалась на клинические исследования, согласно которым пары, занимающиеся сексом минимум дважды в неделю, наиболее удовлетворены жизнью и своими отношениями.

Блэр призвала отказаться от идеи любой ценой достичь оргазма при каждом половом контакте и вместо этого сосредоточиться на самом процессе близости и на удовольствии от него. Партнерам важно чаще касаться друг друга, держаться за руки, целоваться, ласкать друг друга без последующего проникновения — эти действия способствуют пробуждению чувственности.

Также, по мнению Блэр, для сохранения отношений важно общаться и обсуждать любые сложности и конфликты.