Психолог объяснила причины выбора "не тех" партнёров

Любовь — явление иррациональное, поэтому поступки влюблённого человека зачастую не поддаются логике. Да и недостатки второй половины в свете всепоглощающего чувства становятся очевидными далеко не сразу. Семейный психолог Ольга Романив объяснила, почему так происходит.

По её словам, "не тех" партнёров часто выбирают люди с психологическими травмами — дети равнодушных родителей. Они подсознательно ищут человека, который так же, как когда-то мама или папа, холоден к ним. Такие отношения превращаются в игру в одни ворота — влюблённый пытается растопить сердце партнёра, поскольку с детства несёт в себе убеждение в том, что "заслуживать" любовь — это нормально.