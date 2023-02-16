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41 минуту назад

Названа неожиданная польза влюбленности и секса для здоровья

Lenta.ru

О неожиданной пользе секса, состояния влюбленности и любви для здоровья рассказали британские врачи. Их цитирует издание The Sun.

Названа неожиданная польза влюбленности и секса для здоровья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач геронтологического центра Рейчел Уорд указала на то, что секс ведет к долголетию.

«Любовь и чувство, возникающее, когда человек любим, вызывают счастье, уменьшают вероятность ментальных расстройств. Значимые отношения важны, они продлевают ожидаемую продолжительность жизни», — рассказала Уорд.

Она добавила, что благотворно на человека влияет и наличие неромантических отношений.

Психотерапевт Анита Бейнс заявила, что секс и продолжительные близкие отношения стимулируют иммунитет. Это происходит, поскольку партнеры обмениваются друг с другом микрофлорой, что со временем усиливает иммунную систему.

Также, продолжила Бейнс, любовь снижает риск развития депрессии.

«Это связано с тем, что партнер составляет человеку компанию и оказывает ему эмоциональную поддержку, избавляя от чувства одиночества и изоляции», — объяснила она.

Более того, добавила специалистка, находящиеся в отношениях люди больше двигаются, так как партнеры часто подталкивают друг друга к занятиям физкультурой.

Сексолог Пиппа Мерфи утверждает, что секс и отношения полезны для сердца и сосудов, особенно женских. «Как показало исследование Исследовательского института Новой Англии в Массачусетсе, секс дважды в неделю понижает риск развития сердечных заболеваний на 50 процентов. Чем больше секса, тем меньше риск», — разъяснила она.

Кроме того, по словам Мерфи, секс способствует здоровому сну. «Займитесь сексом перед сном и, скорее всего, вы не только быстро заснете, но и ваш цикл сна будет более здоровым», — заключила она.

Любовь,Рейчел Уорд,
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