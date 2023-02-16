Специалисты рассказали, как избавиться от скуки в постели

Избавиться от скуки в постели можно, если регулярно выполнять упражнения Кегеля, так как сильные мышцы тазового дна позволят сделать секс разнообразнее, а оргазмы сильнее. Эту и еще несколько рекомендаций психолог Барбара Сантини и секс-коуч Пиппа Мерфи дали изданию The Sun.

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Мерфи рекомендовала выполнять упражнения Кегеля вместе с партнером. С их помощью женщины смогут усилить свое сексуальное возбуждение, а заодно улучшат эрекцию у мужчины за счет прилива крови к паху. Также специалист предложила обратить внимание на новые позы в сексе, помимо миссионерской. Избавлению от скуки в постели способствуют поза наездницы, различные варианты лежа на боку, мастурбация рядом с партнером и реализация эротических фантазий друг друга.

В свою очередь, психолог Барбара Сантини уверена, что разнообразить отношения поможет совместное чтение порнографических романов в постели. По ее мнению, это позволит лучше понять интимные желания друг друга. Помимо этого, в течение дня можно отправлять партнеру строчки из этой книги, чтобы вызвать у него возбуждение.