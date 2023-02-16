В каких странах живут самые счастливые влюбленные пары

Польские ученые провели исследование и выяснили, где живут самые счастливые пары, который довольны своими отношениями.

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О работе сотрудников Вроцлавского университета говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Специалисты решили узнать, как зависит удовлетворенность романтическими отношениями в паре от страны проживания. В исследовании приняли участие около ста экспертов из десятков стран. Они собрали информацию по 9 474 романтическим партнерам старше 18 лет, которые проживают в 45 странах мира.

Им предложили заполнить опросник, созданный по так называемой Треугольной шкале любви, которую разработал американский психолог Роберт Стернберг.

Она оценивает три компоненты влюбленности – эмоциональную и телесную близость и преданность. Респондентов просили оценить верность утверждений, таких как «С ним я делю самую личную информацию о себе», «Я часто думаю о нем в течение дня» и так далее по шкале от 1 до 9.

После этого ученые усреднили ответы участников из отдельных стран и попробовали выяснить, как эти данные связаны с Индексом человеческого развития, Индексом гендерного неравенства и уровнем коллективизма.