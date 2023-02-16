Канадские психологи раскрыли секрет отличного секса

Команда сексологов и психолог из Университета Оттавы в Канаде установила, что секрет отличного секса заключается в душевном состоянии партнеров, а не в искусстве обольщения.
Ученые поделились результатами исследования с изданием The Guardian.
По словам ученых, для получения максимального удовольствия необходимо осознавать свое присутствие в реальной жизни, не скрывать свои тайные эротические фантазии и быть честным с партнером.
Авторы также советуют чаще общаться с партнером, так как это является основой для доверительных отношений. Такой подход обеспечивает нормальное психологическое состояние, которое играет ключевую роль в получении удовольствия от секса.