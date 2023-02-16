3 желания в сексе, которые мужчины стесняются вам озвучить

Помогите ему сделать первый шаг.

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Казалось бы, какие сложности могут возникнуть в паре, где есть тесная связь и понимание во всем? На самом деле, многие проблемы начинаются именно с секса, когда оба партнера просто не могут озвучить друг другу свои желания.

Часто с этим сталкиваются мужчины, для которых выражение неуверенности — худшее, что с ними может произойти.

Мы собрали топ мужских желаний, о которых они чаще всего молчат в постели.

Он хочет, чтобы вы его направляли

Это особенно важно, если вы только начали интимную жизнь с новым партнером. Он не может залезть вам в голову и в принципе плохо знаком с вашими привычками и особенностями физиологии. Многие женщины уверены, что опытный мужчина должен сам догадаться, как подвести их к пику.

В реальности никакой опыт не поможет мужчине, ведь каждая женщина уникальна в своих сексуальных потребностях и без вашей помощи у него просто ничего не получится — вы не сможете получать удовольствие в полной мере. Не бойтесь его направлять.

Он хочет больше спонтанности

Да, мужчины часто мечтают о том, чтобы женщина буквально затащила их в темный уголок где-то в совсем неподходящем месте и заставила заняться любовью. К слову, не каждый мужчина готов к таким приключениям, однако такое желание говорит о том, что вашей сексуальной жизни не хватает остроты, а для этого необязательно рисковать, можно начать с освоения новых поз или же с покупки игрушки. Главное, чтобы были согласны обе стороны.

Он бы хотел обсуждать с вами все свои фантазии