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2 часа назад

3 желания в сексе, которые мужчины стесняются вам озвучить

WomanHit.ru

Помогите ему сделать первый шаг.

3 желания в сексе, которые мужчины стесняются вам озвучить
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Казалось бы, какие сложности могут возникнуть в паре, где есть тесная связь и понимание во всем? На самом деле, многие проблемы начинаются именно с секса, когда оба партнера просто не могут озвучить друг другу свои желания.

Часто с этим сталкиваются мужчины, для которых выражение неуверенности — худшее, что с ними может произойти.

Мы собрали топ мужских желаний, о которых они чаще всего молчат в постели.

Он хочет, чтобы вы его направляли

Это особенно важно, если вы только начали интимную жизнь с новым партнером. Он не может залезть вам в голову и в принципе плохо знаком с вашими привычками и особенностями физиологии. Многие женщины уверены, что опытный мужчина должен сам догадаться, как подвести их к пику.

В реальности никакой опыт не поможет мужчине, ведь каждая женщина уникальна в своих сексуальных потребностях и без вашей помощи у него просто ничего не получится — вы не сможете получать удовольствие в полной мере. Не бойтесь его направлять.

Он хочет больше спонтанности

Да, мужчины часто мечтают о том, чтобы женщина буквально затащила их в темный уголок где-то в совсем неподходящем месте и заставила заняться любовью. К слову, не каждый мужчина готов к таким приключениям, однако такое желание говорит о том, что вашей сексуальной жизни не хватает остроты, а для этого необязательно рисковать, можно начать с освоения новых поз или же с покупки игрушки. Главное, чтобы были согласны обе стороны.

Он бы хотел обсуждать с вами все свои фантазии

Не все мужчины готовы обсуждать свои интимные желания. К слову, иногда это и хорошо, так как у каждого человека есть возбуждающие стимуляторы, которые могут просто напугать вторую половинку. Однако важно помнить, что в постели есть одно основное правило — процесс не должен доставлять дискомфорт никому из участников, а все остальное — на ваше усмотрение. Сделайте так, чтобы ваш мужчина перестал чувствовать себя неуверенно и смог, наконец, поделиться интимными переживаниями.

Любовь,
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