Почему инициативу в сексе и отношениях всегда ждут от мужчины

В обществе принято, что именно мужчина проявляет ициативу по отношению к женщине. На нем лежит ответственность и за интимную жизнь, ведь мужчина должен быть дерзким, сильным и смелым. Как минимум, такой посыл можно найти в социальных сетях и медиа. Но что, если вы не такой? Как построить отношения, если вы скромный и тихий человек. И что будет, если инициативу проявит женщина. Слушайте в новой серии подкаста "Активное согласие".
То, насколько мы инициативны, сильно связано не только с половой принадлежностью, но и с нашим характером и, конечно, детством. Вместе с психологом Викторией Ашихминой мы разобрались, кто на самом деле должен проявлять инициативу. И что будет, если ее не проявлять. Неужели отношения разрушатся?
Таймкод:
1.23 — Что влияет на то, инициативные мы или нет
9.00 — Почему мужчины и женщины проявляются по-разному
13.13 — Быстрым надо встречаться с быстрыми, а медленным с медленными?
16.12 — Почему люди плывут по течению и не проявляют инициативу
18.22 — Про блогеров с миллионами подписчиков
17.29 — Достигаторство, авторство жизни, инициатива и инертность
24.20 — Почему важно слушать себя, а не других людей
30.57 — Если быть собой так просто, может быть, лучше быть как все
33.30 — Про ответственность за свою жизнь
34.40 — Какой профит для общества, что женщина безынициативная
37.00 — Про безынициативных мужчин
42.00 — Про небезопасную близость
43.30 — Я красивый, поэтому за мной все должны ходить
46.23 — Про мужскую энергетику
49.00 — Про отказ и отвержение
51.00 — Как научиться проявлять инициативу
57.00 — Комплименты как способ познакомиться
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова