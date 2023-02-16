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1 час назад

Почему инициативу в сексе и отношениях всегда ждут от мужчины

Даша Краснова

В обществе принято, что именно мужчина проявляет ициативу по отношению к женщине. На нем лежит ответственность и за интимную жизнь, ведь мужчина должен быть дерзким, сильным и смелым. Как минимум, такой посыл можно найти в социальных сетях и медиа. Но что, если вы не такой? Как построить отношения, если вы скромный и тихий человек. И что будет, если инициативу проявит женщина. Слушайте в новой серии подкаста "Активное согласие".

Почему инициативу в сексе и отношениях всегда ждут от мужчины
Фото: unsplashunsplash

То, насколько мы инициативны, сильно связано не только с половой принадлежностью, но и с нашим характером и, конечно, детством. Вместе с психологом Викторией Ашихминой мы разобрались, кто на самом деле должен проявлять инициативу. И что будет, если ее не проявлять. Неужели отношения разрушатся?

Таймкод:

1.23 — Что влияет на то, инициативные мы или нет

9.00 — Почему мужчины и женщины проявляются по-разному

13.13 — Быстрым надо встречаться с быстрыми, а медленным с медленными?

16.12 — Почему люди плывут по течению и не проявляют инициативу

18.22 — Про блогеров с миллионами подписчиков

17.29 — Достигаторство, авторство жизни, инициатива и инертность

24.20 — Почему важно слушать себя, а не других людей

30.57 — Если быть собой так просто, может быть, лучше быть как все

33.30 — Про ответственность за свою жизнь

34.40 — Какой профит для общества, что женщина безынициативная

37.00 — Про безынициативных мужчин

42.00 — Про небезопасную близость

43.30 — Я красивый, поэтому за мной все должны ходить

46.23 — Про мужскую энергетику

49.00 — Про отказ и отвержение

51.00 — Как научиться проявлять инициативу

57.00 — Комплименты как способ познакомиться

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Виктория Ашихмина

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,интим ,Активное согласие,Google,Apple,
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