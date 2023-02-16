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47 минут назад

Женщина отправила сообщение не на тот номер и случайно нашла себе мужа

Lenta.ru

Жительница США случайно нашла себе мужа, по ошибке отправив сообщение не на тот номер. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина нашла себе мужа, случайно отправив сообщение
Фото: СоцсетиСоцсети

В октябре 2009 года Бренда Ривера Стернс, которой сейчас 35 лет, разослала десяти друзьям цитату из Библии. Вскоре после этого с номера, который женщина считала номером старой подруги, пришел ответ: «Аминь на это. Кто это?» Американка ответила: «Это Бренда, ты знаешь мою сестру. Ты была соседкой моей мамы». «Нет, мы никогда не встречались. Меня зовут Исайя Стернс», — ответил незнакомец.

Позже Исайя предложил Бренде созвониться. Оказалось, что он по ошибке получил сообщение всего через полчаса после того, как обзавелся новым телефонным номером. Пара подружилась, и вскоре у них начался роман.

Мужчина жил в штате Огайо, в 1200 километрах от Бренды. Сначала с ним встретилась мать женщины, так как она жила в этом же штате. После встречи она сообщила дочери: «Ты выйдешь замуж за этого парня».

В феврале 2010 года, спустя четыре месяца после случайного знакомства, пара объявила о помолвке. В июне того же года они поженились. К настоящему моменту Бренда и Исайя вместе более 12 лет, у них родились шестеро детей.

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