Женщина нашла себе мужа, случайно отправив сообщение

Жительница США случайно нашла себе мужа, по ошибке отправив сообщение не на тот номер. Об этом сообщает Daily Mail.

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В октябре 2009 года Бренда Ривера Стернс, которой сейчас 35 лет, разослала десяти друзьям цитату из Библии. Вскоре после этого с номера, который женщина считала номером старой подруги, пришел ответ: «Аминь на это. Кто это?» Американка ответила: «Это Бренда, ты знаешь мою сестру. Ты была соседкой моей мамы». «Нет, мы никогда не встречались. Меня зовут Исайя Стернс», — ответил незнакомец.

Позже Исайя предложил Бренде созвониться. Оказалось, что он по ошибке получил сообщение всего через полчаса после того, как обзавелся новым телефонным номером. Пара подружилась, и вскоре у них начался роман.

Мужчина жил в штате Огайо, в 1200 километрах от Бренды. Сначала с ним встретилась мать женщины, так как она жила в этом же штате. После встречи она сообщила дочери: «Ты выйдешь замуж за этого парня».