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30 минут назад

Девушка до 32 лет отказывалась ходить на свидания по особенной причине

Lenta.ru

Аллора Кэмпбелл до 32 лет отказывалась ходить на свидания в ожидании принца. Ее историю рассказало издание Daily Mail.

Девушка отказывалась ходить на свидания по одной причине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В своем блоге Кэмпбелл рассказала, что оставалась нецелованной до 32 лет по особенной причине. Девушка призналась, что росла под давлением стереотипа, что мужчины должны завоевывать женщин.

«Я ждала своего принца. Верила, что однажды он сам буквально с небес свалится на меня», — заявила она. «Мне не стыдно признаться, что, как женщина, я расцветаю поздно. Однако я поняла, что все в жизни нужно брать в свои руки и действовать».

Много лет Кэмпбелл потратила на построение карьеры, а не личной жизни. В ожидании единственного и неповторимого она резко прерывала все вопросы о личном.

«Несколько раз я регистрировалась в приложениях знакомств. Все время мне писали какие-то уроды. И я удаляла приложение после непристойных предложений от мужчин», — рассказала девушка.

В январе 2023 года американка решила, что пора самой отправляться на поиски любимого человека. В очередной раз она заполнила анкету в приложении для свиданий и начала переписку с молодым человеком. В итоге она сходила на четыре свидания с ним.

«Узнав, что я ни разу не целовалась, он не был удивлен. Вел себя тактично и вежливо. Потом состоялся мой первый в жизни поцелуй — и это было чудесно», — объяснила Кэмпбелл.

То, что девушка никогда ни с кем не встречалась, знали только члены ее семьи. Однако недавно она решилась рассказать об этом публично. На ее публикацию в социальной сети откликнулись десятки людей с похожей личной жизнью.

«Временной шкалы нет. Жизнь — это марафон, а не спринт. Нет ничего плохого в том, чтобы начать свидание или роман в более зрелом возрасте», — рассказала Кэмпбелл.

Любовь,
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