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7 минут назад

Страдающим от недостатка любви людям дали совет

Lenta.ru

Партнерам следует изучить языки любви друг друга, полагают психолог Шивон Батт и эксперт по отношениям Хейли Куинн. В статье для Metro они дали совет людям, страдающим от недостатка любви в отношениях.

Страдающим от недостатка любви людям дали совет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

За психологической поддержкой к специалистам обратилась 30-летняя девушка Миа. Она рассказала, что в начале отношений ее парень был активным, милым и заботливым. Однако со временем он стал отдаляться от нее. В результате Мие стало казаться, что она любит партнера больше, чем он ее:

«Были периоды, когда он что-то скрывал от меня. Я чувствовала себя изолированной и потеряла уверенность в отношениях».

«Любовь бывает трудно измерить, — говорит эксперт по свиданиям Хейли Куинн. — То, что легко может сделать один человек, другому даже не придет в голову. Любовь не статична. Она, как и чувства к кому-то, может меняться».

По словам Куинн, страдающим от недостатка любви стоит задать себе вопрос: действительно ли партнер их недостаточно любит, или же он просто иначе выражает свои чувства?

Психолог Батт согласилась, что любовь трудно измерить в конкретных терминах, и разница в языках любви может быть огромной. Кто-то проявляет чувства словами, кто-то прикосновениями, кто-то подарками или помощью.

«Возможно, вы надеялись, что мужчина будет вести себя, как в романтической комедии, а он иначе демонстрирует любовь и заботу. Например, тем, что берет на себя большую часть работы по дому», — отметила Шивон Батт.

По мнению Батт, нужно знать язык любви партнера, чтобы понимать, насколько сильны ваши чувства друг к другу.

Она предположила, что временами люди могут чувствовать недостаток поддержки.

«В жизни бывают приливы и отливы со счастливыми временами и проблемами. Случается, что нам нужна дополнительная поддержка, а бывает, что мы сами можем поддержать близкого», — прокомментировала Батт.

Это не означает, что человек любит и заботится о ком-то больше или меньше, пояснила психолог. Временное охлаждение или отстранение всего лишь сигнализируют о трудных временах.

Любовь,
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