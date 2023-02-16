Бросивший невесту мужчина извинился и женился на ней спустя 60 лет

Житель США, 85-летний Эд Снекенбергер, стал мужем 83-летней Присциллы Матени, на которой обещал жениться 60 лет назад. Об этом сообщает People.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Снекенбергер и Матени обручились в 1962 году. Вскоре Эд поступил в колледж, который находился в нескольких часах езды от их родного города Хейгерстаун в штате Мэриленд. Присцилла несколько раз навещала жениха в другом штате, но в конце концов получила письмо, разбившее ей сердце. Снекенбергер писал, что хочет разорвать помолвку из-за финансовых трудностей.

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С тех пор Снекенбергер и Матени не общались. Позже у обоих появились супруги, затем дети и внуки. После смерти мужа в 1986 году Матени продолжала жить в Хейгерстауне с семьей. В 2021 году вдовцом стал и Снекенбергер. Пытаясь справиться с горем и одиночеством, он много общался с сестрами. Однажды разговор зашел о его первой любви, которую он так внезапно бросил. Тогда Снекенбергер понял, что даже спустя 60 лет все еще хочет встретиться с бывшей невестой и извиниться.

Снекенбергер нашел Матени в социальной сети, однако она отказалась общаться с ним. Тогда Снекенбергер приехал в Хейгерстаун, нашел церковь, в которую ходила его бывшая невеста, и потребовал встречи. Присцилла поняла, что он настроен серьезно, и согласилась поговорить. Они встретились в кафе и провели два часа вместе. Снекенбергер попросил у Матени номер телефона, адрес и вечером того же дня позвонил ей.

«Это был тяжелый вечер. Я плакала, потому что поняла, что все еще люблю его», — рассказывает Присцилла.

Чтобы больше не видеть бывшего жениха, Матени пропустила службу в церкви и смотрела ее прямую трансляцию в интернете. После окончания службы в дверь ее дома позвонил Снекенбергер. Он признался в своих чувствах и снова попросил Матени выйти за него замуж, но получил отказ.

Эд продолжал приезжать к возлюбленной каждые выходные. Через несколько месяцев общения Матени приняла его предложение руки и сердца:

«Я видела, что он остался добрым верующим христианином, очень заботливым и милым парнем. Это те качества, которые мне нравились в нем и раньше».