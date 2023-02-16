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1 час назад

Мужчины предостерегли женщин от некоторых фраз в дейтинговых приложениях

Lenta.ru

Пользователи форума Reddit рассказали, с какими девушками предпочитают не знакомиться онлайн. От некоторых фраз, часто используемых в профилях для знакомств, они предостерегли женщин в разделе AskReddit.

Мужчины предостерегли женщин от некоторых фраз в дейтинговых приложениях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Многие мужчины признались, что отказываются знакомиться в дейтинговых приложениях типа Tinder с девушками, требующими развлекать их.

Других отвращают от потенциального знакомства признания в том, что у них трудный характер, и использование популярных «брутальных» выражений.

Наконец, мужчины обратили внимание на требования девушек к росту потенциальных партнеров, которые считают неоправданными.

Любовь,
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