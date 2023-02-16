Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
56 минут назад

Модель Playboy призвала заниматься виртуальным сексом

Lenta.ru

Каждый человек хотя бы раз в жизни должен попробовать виртуальный секс, заявила модель Playboy Крис Галера. Ее слова приводит издание Daily Star.

Модель Playboy призвала заниматься виртуальным сексом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Галера призвала обратиться к этому методу влюбленных, находящихся далеко друг от друга. Им приходится прилагать усилия, чтобы поддерживать свою страсть. Поэтому для них виртуальный секс особенно актуален, уверена модель.

Галера отметила, что необходимо создать безопасную и расслабляющую обстановку для виртуального интима. В начале разговора можно сделать комплимент партнеру, чтобы он почувствовал себя комфортно.

«Я могу рассказать, что тоже волнуюсь. Важно произнести это вслух», — говорит она.

Во время виртуального секса понадобится фантазия, чтобы тело могло расслабиться, а человек возбудился, добавила модель. Для этого она рекомендует создать романтическую обстановку: сделать свет приглушенным, включить фоновую музыку.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий