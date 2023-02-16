Модель Playboy призвала заниматься виртуальным сексом

Каждый человек хотя бы раз в жизни должен попробовать виртуальный секс, заявила модель Playboy Крис Галера. Ее слова приводит издание Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Галера призвала обратиться к этому методу влюбленных, находящихся далеко друг от друга. Им приходится прилагать усилия, чтобы поддерживать свою страсть. Поэтому для них виртуальный секс особенно актуален, уверена модель.

Галера отметила, что необходимо создать безопасную и расслабляющую обстановку для виртуального интима. В начале разговора можно сделать комплимент партнеру, чтобы он почувствовал себя комфортно.

«Я могу рассказать, что тоже волнуюсь. Важно произнести это вслух», — говорит она.