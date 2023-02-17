Готовность экспериментировать говорит о том, что мужчина будет хорошим любовником. Об этом и других признаках идеального сексуального партнера "Ленте.ру" рассказала секс-коуч Евгения Морозова.

По словам эксперта, интерес к новому — например, к необычным местам и позам для близости, к использованию специальных игрушек — позволяет сохранять страсть в отношениях. Это, говорит специалист, один из признаков хорошего любовника.

Важно и чтобы мужчине было интересно пробовать что-то новое за пределами спальни. Если у него есть желание развиваться в жизни, то, скорее всего, к интимной ее стороне подход будет таким же.

Хорошего сексуального партнера, считает Морозова, выдает и внимание к избраннице. Если мужчина помнит о прелюдии, стремится сделать приятное не только себе и заботится о личных границах женщины, с ним получится расслабиться и почувствовать себя безопасно. Кроме того, хороший партнер помнит о комплиментах и не забывает их делать, а также не сравнивает нынешнюю избранницу с предыдущими.

Важно и чувство юмора, подчеркивает секс-коуч. Но если кажется, что мужчина "душный", это не значит, что с ним будет тяжело устроить интимную жизнь, отмечает Евгения Морозова. Может потребоваться больше времени, но “ставить крест” на партнере с таким характером не стоит.