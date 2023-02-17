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3 часа назад

Венгерские ученые выяснили, почему женщины имитируют оргазм

runews24.ru

Обычно это происходит из-за неуверенности в себе.

Почему женщины имитируют оргазм
Фото: runews24.rurunews24.ru

Ученые из Будапештского университета определили, почему женщины часто имитируют чувство оргазма при половом акте, сообщает журнал Sexual Medicine.

Дело в том, что женщины могут ощущать себя неуверенно, думая, что без оргазма они «ненормальные», говорится в исследовании около четырехста гетеросексуальных женщин, заполнивших анкету.

Также часто женщины симулировали оргазм из-за неудовлетворенности своими отношениями.

Также в быту на это может влиять алкогольное опьянение, чувства скуки или упадка сил.

Любовь,
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