Психолог рекомендовала заниматься сексом по графику

Если есть проблемы в интимной жизни или в отношениях в целом, помочь их решить может секс по расписанию. Такую точку зрения изданию Daily Mail высказала клинический психолог Бритни Блэр.

Фото: Pxhere Pxhere

Расписание интима, на взгляд психолога, может спасти личную жизнь. Оно позволит спланировать другие дела и выделить время специально для секса. По словам психолога, ученые доказали, регулярные половые акты два раза в неделю делают отношения между партнерами лучше.

Тем не менее полезной может оказаться и спонтанность. Главное — сразу сообщить любимому человеку о своем желании, а во время полового акта сосредоточиваться на процессе, а не стремиться достичь оргазма.

Психолог отдельно отметила, что для интимной жизни важно общение. Нужно обсуждать желания друг друга, находить компромисс, чаще благодарить, а не критиковать партнера. Помогает стать ближе тесный физический контакт: частые поцелуи, объятия, прикосновения.

Спальня, считает Бритни Блэр, должна быть особенным местом, где супруги или любовники только спят и занимаются сексом. Для партнеров оно должно ассоциироваться с желанием и спокойствием, а поможет создать необходимую обстановку продуманный интерьер.