Психолог рекомендовала заниматься сексом по графику

Если есть проблемы в интимной жизни или в отношениях в целом, помочь их решить может секс по расписанию. Такую точку зрения изданию Daily Mail высказала клинический психолог Бритни Блэр.
Расписание интима, на взгляд психолога, может спасти личную жизнь. Оно позволит спланировать другие дела и выделить время специально для секса. По словам психолога, ученые доказали, регулярные половые акты два раза в неделю делают отношения между партнерами лучше.
Тем не менее полезной может оказаться и спонтанность. Главное — сразу сообщить любимому человеку о своем желании, а во время полового акта сосредоточиваться на процессе, а не стремиться достичь оргазма.
Психолог отдельно отметила, что для интимной жизни важно общение. Нужно обсуждать желания друг друга, находить компромисс, чаще благодарить, а не критиковать партнера. Помогает стать ближе тесный физический контакт: частые поцелуи, объятия, прикосновения.
Спальня, считает Бритни Блэр, должна быть особенным местом, где супруги или любовники только спят и занимаются сексом. Для партнеров оно должно ассоциироваться с желанием и спокойствием, а поможет создать необходимую обстановку продуманный интерьер.
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