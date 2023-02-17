Ученые выяснили, какие люди негативно относятся к «одноразовому» сексу

Научные специалисты из Аризонского университета установили, что люди, которые обладают избегающим типом привязанности, чаще пользуются приложениями для знакомств и отрицательно относятся к одноразовой интимной близости, что вызывает у них чувство вины и неудовлетворения после секса.

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Выделяют четыре ключевых типа привязанности: надежный, тревожный, избегающий и тревожно-избегающий. Они определяют способ построения отношений с партнером, об этом говорится в журнале IJSH.

Люди, которые имеют надежный тип привязанности, не испытывают страха перед интимом, не зависят от других людей и способны проявлять любовь. Второй тип людей чувствует выраженный страх быть брошенным, третий боится эмоциональной близости. Последняя форма привязанности включает все вышеуказанные страхи.

Научные специалисты опросили примерно 250 людей на тему их типа привязанности, открытости к новым сексуальным отношениям, использовании знакомств в приложениях и эмоциях после полового акта.

Согласно результатам, люди, которые имеют избегающий тип привязанности, отрицательно воспринимают секс с партнерами, которых они встретили как онлайн, так и офлайн. При этом они отрицательно оценивают интимную близость лишь с теми, кого они встретили офлайн.