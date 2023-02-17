Названы причины для секса на первом свидании

Люди решаются на секс на первом свидании, чтобы понять перспективы отношений. Причины такого поведения изданию Hello Giggles назвала психотерапевт Рэйчел Райт.

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Опрос, проведенный компанией Lovehoney, показал, что многие готовы оказаться в постели с новым партнером после первой же встречи. 53 процента респондентов признались, что им просто нравится заниматься сексом. Еще 46 процентов добавили, что не желают тянуть время и стремятся сразу перейти к делу. По их мнению, это помогает проверить совместимость с партнером. Всего в опросе приняли участие две тысячи человек.

60 процентов мужчин и 42 процента женщин занимаются сексом после первого свидания

26 процентов опрошенных женщин говорят, что секс на первом свидании — отличный способ быстрее установить контакт. 16 процентов пытаются за счет этого расслабиться и успокоить нервы.

«Для некоторых людей секс после первого свидания помогает решить, хотят ли они вновь увидеть человека, — комментирует Райт. — Для кого-то такой секс неприемлем, так как им необходима эмоциональная связь с сексуальным партнером».

Среди причин отказа от секса на первом свидании участники опроса назвали отсутствие комфорта в компании малознакомого человека, необходимость лучше узнать потенциального партнера, а также страх заразиться инфекцией, передающейся половым путем.