4 идеи, как провести праздник вдвоем, если вы ненавидите сидеть дома

Чем заняться с любимым в длинные выходные.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

В праздники многим совсем не хочется закрываться дома — душа требует активности. Если вы узнали себя, у нас есть несколько идей, как провести 23 февраля вместе с любимым вне дома. А чем займетесь вы?

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Марафон мероприятий

Для самых «живчиков» праздник может начаться с самого утра. Отправляйтесь сразу на несколько мероприятий, благо расписание праздничных событий легко найти в Сети. Давно не выбирались в кино? Смело покупайте билеты на утренний сеанс! Почему бы потом не забежать на новую выставку в центре города? Устройте себе культурный марафон. В обед захватите друзей и отправьтесь в новый ресторан, где никто из вас еще не был. Главное, позаботьтесь о брони столика заранее — в праздник вам могут просто не найти свободного места, но вы об этом наверняка догадываетесь. Постарайтесь получить как можно больше впечатлений, а если останутся силы, предложите любимому завершить день в ночном баре, где останетесь только вы вдвоем.

Тур по городу

Мы уверены, даже если вы всю жизнь прожили в одном месте, вы многое не знаете про свой город. Праздничные выходные — отличный способ восполнить информационные пробелы. Возьмите своего «защитника» и отправляйтесь на тематическую экскурсию. Только обязательно пешую! Если вы не большие поклонники прогулок под вещающего гида, подберите необычную экскурсию, можно ночную.

День спа

Кто сказал, что только женщинам нужен релакс в салоне? Подарите своему мужчине день спа-процедур, а еще лучше — присоединитесь к нему. В праздничные дни салоны предлагают услуги для парочек со скидкой. Воспользуйтесь таким предложением. После расслабляющего дня можно плавно перейти в чувственную ночь, ваш мужчина будет просто в восторге от такого количества приятных событий за один день.

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