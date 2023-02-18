Кто виноват в изменах женатых мужчин

В соцсети вовсю обсуждается вопрос, кто виноват в том, что мужчина изменяет женe – он сам или любовница? Одни всю вину с готовностью возложили на разлучницу, другие – на самого изменщика.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Однако нашлись и такие, кто считает ответственной за левые походы мужа его жену. Так кто же на самом деле виноват в измене? Угнала его В первую очередь участники обсуждения, конечно же, винят саму разлучницу.

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«Ты знаешь, такие бабы бывают, сами вешаются, – в своё время делилась со мной соображениями соседка. – И чё, нормальный мужик должен делать?»

Пользовательницы в сети поддерживают это мнение руками и ногами.

«Любовница, зная заранее, что у мужика есть семья, влезла в отношения и своим присутствием их разрушила. Но она счастья не найдёт с ним: раз он жене изменил, значит, и ей может изменить. На чужом несчастье счастья не построишь», – пишет Татьяна.

Хотя далеко не все представительницы слабого пола придерживаются этой точки зрения. Многие всю ответственность за неверность возлагают именно на мужчину.

«Любовница никому клятв в загсе не давала и жене ничего не обещала. В отличие от супруга. Откажет эта женщина – он найдёт другую. Так и будет жена всех подряд винить, кроме главного чувака с головкой вместо головы», – считает Маргарита Молева.

Согласных с ней хватает.

«В первую очередь – трусы насильно никто не стягивал, решать надо дома проблемы или уходить, чтобы никому жизнь не портить», – уверена Luda Miheeva.

Правда, немалое количество участников дискуссии считает, что в походах мужчины налево в первую очередь виновата его жена.

«Если кто-то изменил, значит, это решение не спонтанное, значит, дома не всё ладно», – уверен пользователь Сергей.

Надо отметить, что такого мнения придерживаются не только мужчины.

«Вина жены в случившемся тоже есть. Видно, дома не созданы условия», – считает Светлана.



«От хорошей жизни (жены) гулять не хочется», – вторит ей Маргарита.

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что в измене виновны оба участника семейного забега.

«В любом конфликте всегда виноваты обе стороны», – считает Степан Степанов.

К любовнице же в этом случае вообще никаких претензий нет.

«Виноваты оба!!! Жена и муж, но никак не любовница!!!» – считает Павел Матвеичев.

«Все виноваты. Супруги в равной степени, третий (любовник/любовница) чуть меньше», – вторит ему Наталья.



«А какие претензии к любовнице? – считает моя подруга. – Она взяла только то, что плохо лежало. Сколько пар, которым никакие разлучницы не страшны».

Оба хороши

Психологи тоже все как один уверяют, что в измене, в первую очередь, виноваты оба участника семейного забега.Конечно, есть представители сильного пола, для которых покорение женщин является главным способом избавиться от комплексов и единственно доступной попыткой самоутвердиться.

Как правило, это люди с громадными комплексами, заниженной самооценкой и неуверенные в себе. Они начинают изменять ещё до свадьбы и, создавая семью, не планируют оставлять это занятие.

Корни такого поведения часто кроются в детстве. Например, сложно обстоят дела с верностью у сыновей властных мам, которые растили ребёнка либо в одиночку, либо с отцом-подкаблучником. Мужчина боится оказаться в отношениях с женщиной, в той же подчинённой роли, в какой он находился со своей авторитарной матерью. И измены для него – единственно доступный способ почувствовать независимость.

Но полноценные мужчины, которых, как уверяют специалисты, большинство, настроены прожить жизнь с одной женщиной. И измена таких мужчин (как, впрочем, и измена женщин) является сигналом неблагополучия: в отношениях что-то не так.

«Важно понять, что в измене виноваты оба человека, – объясняет психолог Дмитрий Орешин. – Что-то у них в паре не получилось. Не бывает измены – ну, если мы не берём случай с бабниками, – просто так. Измена – это следствие неких процессов, которые уже произошли, это следствие неудовлетворённости. То есть человеку, который рядом с вами, было плохо, вы этого почему-то не заметили, а он вам этого не сказал. Поэтому это не было исправлено».

По сути, супруги просто не занимались укреплением своих отношений, не пытались понять, что нужно второй половинке. Услышь меня Все проблемы в семье, уверены специалисты, вырастают из одной – супруги мало друг с другом общаются и не обсуждают свои чувства, эмоции и потребности.

«Если бы она, например, сказала: «мне не хватает твоего понимания, мне надо, чтобы ты выключил телевизор и внимательно выслушал, погладил по голове, поцеловал».

Или, наоборот, муж бы сказал: «мне очень не нравится, что как только я перешагиваю порог, на меня сыпятся упрёки и претензии, а мне бы хотелось, чтобы меня встречала любящая женщина и говорила ласковые слова». И если бы после таких откровений и тот, и другой изменили бы своё поведение, то, возможно, до измены дело и не дошло бы».

Поэтому первый шаг в профилактике измен, настаивают специалисты, – как можно чаще разговаривать, говорить о своих чувствах и выводить своего спутника на разговор, чтобы он рассказывал о своих.

Другое дело, что во многих семьях просто не принято вести разговоры на подобные темы. Как правило, это идёт из детства – в родительской семье не было принято говорить о чувствах. И человек вырастает, привыкая держать в себе то, что его расстраивает.

Но если хотя бы один из супругов начнёт рассказывать о своих чувствах, другой всё равно будет подтягиваться и начнёт этому учиться.

И даже если у вас появились подозрения в неверности супруга, почувствовали подозрения, то и в этом случае не поздно сесть и поговорить с близким человеком.

«Но только не с претензиями: «Ах ты, подлец такой, мне изменяешь!», а просто объяснить, чего вам не хватает в отношениях, и попытаться выяснить, чего не хватает ему, – советует психолог. – Если не всё запущено в отношениях, то человек с вами поделится. Если же всё зашло далеко и этап разочарования уже наступил, то, конечно, он вряд ли захочет откровенничать на эту тему: «20 лет тебя не интересовало, что меня не устраивает, и вдруг на 21 м году ты решила узнать».

Но одних разговоров по душам для защиты от измены мало. Очень важно ещё и принимать к сведению всё, что вы услышали.

«Например, муж говорит: «Я хочу, чтобы ты меня встречала радостная». А жена в ответ: «А я что, тебя нерадостная встречаю? А чему мне вообще радоваться?» И тогда все выйдут на новый виток обвинений, – предупреждает психолог. – Начнутся разборки: «А почему это я должна его встречать радостной? Приходит – денег нет, а я должна радоваться?» То есть мало поговорить, надо ещё и выводы сделать. Что-то изменить в себе, в своём проведении, чтобы близкому человеку стало с тобой приятно и комфортно».

Разумеется, это работает, когда оба в паре заботятся друг о друге, когда каждый стремится, чтобы другому было хорошо. А если в семье кто-то один настроен потребительски, то тут никакие откровенные разговоры не помогут.

«Очень важно уметь совершать усилия ради отношений, – объясняет психолог. – Это не только ради другого, но и ради себя. Вы же тоже заинтересованы в отношениях. Любовь, по большому счёту, укладывается в эту простую формулу: мы делаем человеку то, что он любит, и не делаем того, чего не любит. А для этого надо выяснить, что человек любит и не любит. И рассказать то же самое про себя. И просить у него то, чего вам хочется. Рецепт очень простой, но он позволяет построить по-настоящему близкие и крепкие отношения, в которые никакой третий не сможет затесаться. Ему просто не окажется места».