Британский математик вывел «формулу любви»

Британский математик вывел формулу, которая, как он считает, доказывает, что удачное свидание — это игра чисел и статистически выверенная закономерность, а не удача или воля случая. По его мнению, чтобы найти свою половинку, нужно всего лишь 37 свиданий.

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Согласно исследованию доктора Гихана Марасингха из университета Эксетера, чтобы повысить шансы найти свою половинку, нужно всего лишь изменить подход к свиданиям. Для этого ученый советует «разделить» своих потенциальных партнеров на две группы в соотношении 37% и 63% и начать ходить на свидания с кандидатами из первой группы. Но важно не начинать строить отношения, видеться с кандидатами можно лишь единожды, а когда претенденты из первой группы закончатся, нужно наугад выбрать одного человека из оставшихся кандидатов — и якобы, с большой вероятностью, это и будет та самая ваша половинка.

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Формула Марасингхи основывается на так называемой проблеме оптимальной остановки. Ее еще в 1960 году описал энтузиаст математики Мартин Гарден, который предположил, что человеку нужно встречаться только с частью потенциальных партнеров, чтобы найти идеальную пару.

Сам ученый говорит, что его формула похожа на игру, потому что всегда можно ошибиться и отвергнуть идеального партнера уже на первом этапе или выбрать не лучшего на втором. Но Марасингха считает, что математический подход сработает прежде всего для людей, которые пользуются приложениями для знакомств, потому что они могут генерировать сотни совпадений.

Удачно познакомиться в том же Tinder реально, и таких историй довольно много, говорит москвичка Анфиса:

«Могу сказать, что мужа я действительно нашла в дейтинговом приложении за пять минут. Я зарегистрировалась, поставила пару-тройку лайков, мы замэтчились и начали общаться. Зашла чисто посмеяться, хотелось немного разнообразить досуг, с кем-то новым познакомиться, потому что не было возможности из-за работы с кем-то знакомиться где-то в другом месте, отдельно знакомиться куда-то ходить не хотелось, поэтому выбрала для себя приложение. Уже несколько лет мы вместе, все хорошо».

При этом группа исследователей из Венского университета, проанкетировав завсегдатаев дейтинг-приложений, пришла к выводу, что чем дольше человек «сидит» на такой платформе, тем сложнее ему знакомиться в жизни. Психология людей такова, что нам очень сложно получать отказы, в том числе на свиданиях, продолжает руководитель «Лаборатории комьюнити» Влад Титов:

Влад Титов руководитель «Лаборатории комьюнити» «С одной стороны, дейтинговые сервисы действительно помогают начать общение в легкой форме без обязательств и постараться почувствовать, насколько человек совпадает с тобой по интересам, хотя бы по стилю общения. Это упрощает начало знакомства. Хотя при этом, конечно, это не защищает человека от дальнейшей потенциальной боли, от ошибочных встреч. Другое дело, что стопроцентное попадание невозможно никогда. Ни один сервис подбора потенциального партнера по любым параметрам все равно не скажет заранее, какой партнер вам подходит на 100%. Построение отношений — это всегда путь компромиссов. Дейтинговые сервисы всегда будут иметь свою популярность, потому что действительно позволяют первый шаг общения сделать проще и на ранней стадии отсечь совсем уж странных персонажей».