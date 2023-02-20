Продюсер Иосиф Пригожин: Валерия стала для меня кислородной подушкой

Исполнительница Валерия и её супруг продюсер Иосиф Пригожин долгие годы остаются самой крепкой парой в российском шоу-бизнесе. Они вместе уже более 20 лет, а чувства не угасают несмотря на время. Продюсер сравнивает отношения с кислородом, а свою жену — с кислородной подушкой.

«Когда мы начали вместе ездить на гастроли, я понял, что не могу дышать и жить без Валерии. Она стала для меня кислородной подушкой… С появлением любимой во мне многое изменилось. Для меня Бог проявляется в любви! Уже 20 лет мы вместе, а как будто только вчера познакомились» — отметил Пригожин.

Он поведал также, что знакомство и начало отношений было непростым периодом в их жизни.

«Валерия осталась одна с тремя детьми в непростой ситуации, когда мы познакомились. Ей надо было учиться выживать, в связи с чем в начале наших отношений было много недоверия», — вспомнил продюсер.