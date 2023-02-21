7 женских привычек в сексе, которые раздражают мужчин

Такое поведение гасит страсть и портит близость.

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Даже в крепких парах иногда влюбленные стесняются говорить об интимной жизни, не раскрывают свои желания и не признаются в том, что раздражает. Такое поведение может привести к тому, что страсть угаснет раньше времени.

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Но есть общие моменты, которые раздражают почти всех мужчин.

Женские привычки во время близости могут разочаровать партнера и погасить его пыл.

Никакой инициативы

Сексологи считают, что отсутствие женской инициативы в сексе обусловлено многовековыми традициями, когда такое поведение было осуждаемым. Девушкам поколениями внушали, что интим — мужская забота, а они должны подчиняться желаниям избранника. Но времена изменились, сейчас мужчины хотят видеть, что их возлюбленная тоже заинтересована в близости, провоцирует секс, предлагает что-то новое, говорит о том, что ей нравится и не нравится.

Показная скромность

Играть недотрогу в постели глупо: вы уже оказались вместе, а значит, пришло время получать удовольствие. Мужчине не нравится чувствовать себя героем, который должен отогреть снежную королеву.

Брезгливость

Если сразу после секса вы спешите в душ, меняете простыни, боитесь испачкаться, а об оральном сексе не можете и думать, ваш партнер вряд ли сможет расслабиться. Да и любому человеку вряд ли может быть приятно, когда им брезгуют.

Однообразие в сексе

Если ваш партнер то и дело предлагает попробовать близость в новых позах, сменить обстановку, поэкспериментировать, но раз за разом слышит отказ, вскоре его инициатива иссякнет, а секс станет напоминать рутину, которая не вызывает особого желания.

Секс по расписанию

Иногда женщины переживают, что их интимная близость стала происходить реже, они стараются вернуть страсть, выстроив график, намекая мужу, что пора бы отдать «супружеский долг». Такое позиционирование секса лишает его игры, романтики, делает еще одной бытовой обязанностью.

Сравнение с бывшим

Мужчинам не нравится, когда женщины сравнивают их с предыдущими партнерами, особенно в сексе. Даже если это сравнение в их пользу. Никогда не упоминайте бывших во время интима с вашим нынешним партнером. Если хотите похвалить, то просто сделайте комплимент.

Болтливость