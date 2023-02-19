Пять способов определить, что мужчина не готов к браку

Президент организации по подбору партнеров Select Date Society Сандра Майерс и семейный коуч Джейда Первис поделились с ресурсом Best Life пятью признаками, указывающих на то, что мужчина не готов создать семью. Если сомневаетесь в своем партнере, читайте, запоминайте и проверяйте.

Фото: Super.ru Super.ru

Избегает говорить о будущем

Он почему-то не может ответить на вопрос, где будет встречать Новый год, и под разными предлогами откладывает разговор о совместном отпуске? Дело плохо, убеждены эксперты. Скорее всего, он не собирается строить с вами серьезные планы, а то и вовсе положил глаз на кого-то другого.

Не делает романтических жестов

Даже отпетые бруталы, не вылезающие из качалки, способны на романтичные поступки, когда дело касается любимой девушки. А вот если ваш партнер принципиально не дарит вам цветы и заявляет, что День святого Валентина — дурацкий праздник, который придумали маркетологи, -— стоит всерьез призадуматься. Все-таки круглые даты и прочие ритуалы — важная часть семейной жизни, и, возможно, к серьезным отношениям он просто не готов.

Не верит в институт брака

«Если ваш партнер часто говорит о том, какой бессмысленной ему кажется сама идея брака, или уверяет, что все женатые люди, которых он знает, несчастны, не думайте, что он шутит. Это верный признак того, что он и сам не спешит к алтарю», — напоминает Сандра Майерс.

Избегает принятия решений

Проблема может быть не только в том, что ваш мужчина не хочет серьезных отношений именно с вами. Велика вероятность, что он просто не готов к браку в целом.

«Тот, кто не умеет принимать самостоятельные решения и привык соглашаться с другими, недостаточно зрел для создания семьи», — предупреждает Джейда Первис.

Говорит прямо, что не хочет жениться

Этот пункт мы включили сюда не только ради смеха (но и ради него, конечно, тоже). В нем есть рациональное зерно.