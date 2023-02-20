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2 часа назад

Мужчины Reddit оценили возможность отношений без секса до брака

Lenta.ru

Пользователи форума Reddit рассказали о том, что думают об отрицающих секс до брака женщинах. Возможность таких отношений они оценили в подразделе AskReddit.

Мужчины оценили возможность отношений без секса до брака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Некоторые комментаторы отметили, что женились именно на таких девушках и пребывают с ними в долгом браке. Однако другие мужчины пожаловались, что якобы отказывавшиеся от секса до брака женщины на самом деле спали с другими или сделали это после расставания.

Другие отмечают, что не стали бы встречаться с такой женщиной, но не из-за страстной жажды секса.

Наконец, есть и те, кого женщины сначала просили блюсти их невинность, а после заявляли, что просто ждали более решительных шагов.

Ранее психолог Барбара Сантини и секс-коуч Пиппа Мерфи дали несколько советов по тому, как избавиться от скуки в постели. По их словам, сделать это можно, если регулярно выполнять упражнения Кегеля, так как сильные мышцы тазового дна позволят сделать секс разнообразнее, а оргазмы сильнее.

Любовь,
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