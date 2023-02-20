Мужчины оценили возможность отношений без секса до брака

Пользователи форума Reddit рассказали о том, что думают об отрицающих секс до брака женщинах. Возможность таких отношений они оценили в подразделе AskReddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Некоторые комментаторы отметили, что женились именно на таких девушках и пребывают с ними в долгом браке. Однако другие мужчины пожаловались, что якобы отказывавшиеся от секса до брака женщины на самом деле спали с другими или сделали это после расставания.

Другие отмечают, что не стали бы встречаться с такой женщиной, но не из-за страстной жажды секса.

Наконец, есть и те, кого женщины сначала просили блюсти их невинность, а после заявляли, что просто ждали более решительных шагов.