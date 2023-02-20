Перечислены железные поводы остановиться посреди секса

Пользователи форума Reddit перечислили железные поводы прервать интимный контакт посредине. Об этом они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Для многих бесспорным поводом остановиться посреди секса стала бы внезапно полученная травма — среди таких назвали вывихнутое колено и рану от вырвавшейся из матраса пружины.

Для других поводом оборвать секс стало бы, если бы партнер перепутал их с кем-то другим.

Наконец, немало реакций собрал комментарий о партнерах, которые начинают проверять социальные сети и играть в игры на телефоне во время секса или сразу после него.