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1 час назад

На Reddit перечислили железные поводы остановиться посреди секса

Lenta.ru

Пользователи форума Reddit перечислили железные поводы прервать интимный контакт посредине. Об этом они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Перечислены железные поводы остановиться посреди секса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для многих бесспорным поводом остановиться посреди секса стала бы внезапно полученная травма — среди таких назвали вывихнутое колено и рану от вырвавшейся из матраса пружины.

Для других поводом оборвать секс стало бы, если бы партнер перепутал их с кем-то другим.

Наконец, немало реакций собрал комментарий о партнерах, которые начинают проверять социальные сети и играть в игры на телефоне во время секса или сразу после него.

Ранее пользователи форума Reddit рассказали, что даже после 80 лет их родственники все еще занимаются сексом. Они привели в пример своих дедушек и дядь, делающих это регулярно, и не только с женой.

Любовь,
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