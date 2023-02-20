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2 часа назад

Мужчины объяснили, почему сторонятся девственниц

Мира Маркина

На форуме Reddit в разделе AskReddit мужчины обсудили женщин, которые сторонятся интимных отношений до вступления в брак.

Мужчины объяснили, почему сторонятся девственниц
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В комментариях некоторые пользователи отметили: искали в жены именно таких девушек и теперь счастливо живут с ними в браке. Но нашлись и те мужчины, которым подобная установка показалась нелепой. Ведь девушки нарушали ее, либо находясь в отношениях, либо после разрыва.

«Два года встречался с девушкой, хранившей себя до брака, но открытой к другим формам секса, так что мне было нормально. Но в итоге она мне изменила и потеряла девственность с другим парнем», – поделился пользователь форума с никнеймом lord_pizza_eater.

Автор комментария подчеркнул, что девушка после измены попыталась вернуть отношения. Но обиженный парень отказал ей.

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Один мужчина (его никнейм на форуме DressCritical) в комментариях отметил: он не стал бы строить отношения с девственницей, но не из-за табу на секс.

«У такой женщины, скорее всего, кардинально отличающиеся от моих ценности. Секс — это не проблема. А вот ценности могут быть проблемой», – объяснил он.

Некоторые комментаторы столкнулись с тем, что за требованием соблюдать невинность скрывалось желание девушек более решительных шагов от партнера.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как девушка решила отомстить за измену и восхитила интернет-пользователей.

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