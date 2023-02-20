Живущим без секса супругам назвали способы сделать брак счастливым

Браки, в которых секс полностью отсутствует или случается очень редко, могут быть счастливыми, если партнеры соблюдают ряд несложных правил, полагает сексолог Трэйси Кокс. Такое мнение она высказала в своей колонке в издании Daily Mail.

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Специалистка заявила, что люди, занимающиеся сексом в браке не чаще 10 раз в год или полностью от него отказавшиеся, могут быть счастливыми и удовлетворенными совместной жизнью. Она назвала такую модель отношений вполне гармоничной и здоровой для некоторых пар. В частности, к ним относятся супруги со слабой половой конституцией, живущие с родственниками или работающие в разное время суток, а также измотанные молодые родители или партнеры с проблемами со здоровьем. Для таких пар частичный или полный отказ от секса станет лучшим способом сделать друг друга счастливее, считает Кокс.