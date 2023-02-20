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2 часа назад

Живущим без секса супругам назвали способы сделать брак счастливым

Lenta.ru

Браки, в которых секс полностью отсутствует или случается очень редко, могут быть счастливыми, если партнеры соблюдают ряд несложных правил, полагает сексолог Трэйси Кокс. Такое мнение она высказала в своей колонке в издании Daily Mail.

Живущим без секса супругам назвали способы сделать брак счастливым
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка заявила, что люди, занимающиеся сексом в браке не чаще 10 раз в год или полностью от него отказавшиеся, могут быть счастливыми и удовлетворенными совместной жизнью. Она назвала такую модель отношений вполне гармоничной и здоровой для некоторых пар. В частности, к ним относятся супруги со слабой половой конституцией, живущие с родственниками или работающие в разное время суток, а также измотанные молодые родители или партнеры с проблемами со здоровьем. Для таких пар частичный или полный отказ от секса станет лучшим способом сделать друг друга счастливее, считает Кокс.

При этом, по словам сексолога, такого рода отношения работают только в том случае, если оба партнера довольны отказом от половых контактов и по-прежнему активно поддерживают друг друга в других сферах жизни. Если же мужчина и женщина перестают целоваться, обниматься, между ними исчезают не только секс, но и привязанность. Они превращаются в друзей, а не в романтических партнеров.

Любовь,
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