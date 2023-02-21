Психолог назвал причину ухода мужчин после секса

Психолог-сексолог Евгений Резанов рассказал, что мужчины, бросающие женщин после секса, страдают от «синдрома Казановы». Его цитирует издание «Клопс».

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По словам Резанова, бывает, что мужчина мотивирует свой уход так: если интим уже был, незачем тратить время на что-то еще. Причиной он назвал острую психологическую травму в детском или подростковом возрасте, заставляющую мужчину таким образом мстить или самоутверждаться.

«Как протекают первая влюбленность и первый сексуальный контакт, имеет значение для всех», — объяснил врач, добавив, что такой человек нуждается в помощи специалиста.

Некоторые мужчины, продолжил Резанов, отыгрываются на женщинах за собственные абьюзивные отношения с матерью.

«Он либо недополучил любви от нее, либо сформировал свое понимание любви и действует в связи со своими представлениями: "близость с женщиной приносит боль", "она невозможна". За полученную боль и страдания от одной женщины он мстит другим, таким образом доказывая себе, что он лучше», — рассказал сексолог.