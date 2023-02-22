Психолог раскрыла правду о женском сексуальном возбуждении

Большинству женщин для сексуального возбуждения требуются особые условия, предупредила психолог Таша Зайтер. В авторской колонке для Psychology Today она раскрыла правду о женском желании.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

У большей части мужчин сексуальное возбуждение возникает спонтанно, рассказала Зайтер. У женщин желание возникает в ответ на мужские ласки либо при наличии некоторых стимулов.

70 процентов женщин испытывают сексуальное желание при определенных стимулах, в отличие от мужчин, возбуждающихся просто так

«Ко мне часто обращаются женщины, стыдливо рассказывающие о нежелании заниматься сексом с любимым мужем. Они уверены, что с ними что-то не так. На самом же деле с ними все в порядке», — пояснила психолог.

Женское желание — это прежде всего ответная реакция на сексуальное возбуждение или сексуальные стимулы. Для того, чтобы женщина испытала сексуальное желание (особенно в длительных отношениях), мужчина должен ее «завести», говорит Зайтер.

Главным убийцей женского возбуждения является стресс, пояснила психолог. Поэтому единицы женщин способны почувствовать сексуальное желание просто так после долгого рабочего дня и заботы о детях.

Женщина должна чувствовать себя спокойно и в безопасности, чтобы почувствовать возбуждение, а затем и сексуальное желание.