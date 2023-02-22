Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
36 минут назад

Психолог раскрыла правду о женском сексуальном возбуждении

Lenta.ruиещё 2

Большинству женщин для сексуального возбуждения требуются особые условия, предупредила психолог Таша Зайтер. В авторской колонке для Psychology Today она раскрыла правду о женском желании.

Психолог раскрыла правду о женском сексуальном возбуждении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

У большей части мужчин сексуальное возбуждение возникает спонтанно, рассказала Зайтер. У женщин желание возникает в ответ на мужские ласки либо при наличии некоторых стимулов.

70 процентов женщин испытывают сексуальное желание при определенных стимулах, в отличие от мужчин, возбуждающихся просто так

«Ко мне часто обращаются женщины, стыдливо рассказывающие о нежелании заниматься сексом с любимым мужем. Они уверены, что с ними что-то не так. На самом же деле с ними все в порядке», — пояснила психолог.

Женское желание — это прежде всего ответная реакция на сексуальное возбуждение или сексуальные стимулы. Для того, чтобы женщина испытала сексуальное желание (особенно в длительных отношениях), мужчина должен ее «завести», говорит Зайтер.

Главным убийцей женского возбуждения является стресс, пояснила психолог. Поэтому единицы женщин способны почувствовать сексуальное желание просто так после долгого рабочего дня и заботы о детях.

Женщина должна чувствовать себя спокойно и в безопасности, чтобы почувствовать возбуждение, а затем и сексуальное желание.

«Когда она ложится спать, и мужчина целует ее, она не сразу чувствует желание. Оно возникает только после долгих мужских ласк», — резюмировала Зайтер.

Любовь,Красивый секс,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий