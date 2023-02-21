7 признаков того, что ваш партнёр не готов к браку

Когда люди находятся в романтических отношениях, исход может быть лишь один – они либо расстаются, либо женятся. Большинство, конечно же, стремятся к тому, чтобы создать семью, скрепляя себя узами брака и давая клятву друг другу о вечной любви и верности.

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Однако, несмотря на то что многие стремятся к созданию семьи, принять решение о вступлении в брак, может даваться очень нелегко. Прежде чем принять его, нужно хорошенько подумать, ведь брак – это довольно серьёзный шаг, который требует решимости и смелости.

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К сожалению, довольно часто случается так, что пара, вступившая в брак, позже разрывает свои отношения, из-за каких-либо разногласий, а может быть, всё дело в том, что один из партнёров был совсем не готов к браку.

В данной статье мы привели несколько примеров, которые говорят о том, что ваш партнёр не готов вступить в брак.

1. Меняет тему всякий раз, когда речь заходит о браке

Пожалуй, одним из самых очевидных признаков того, что ваш партнёр не готов вступить в брак, является то, что он всякий раз меняет тему и уходит от разговора о вашем совместном будущем.

Такое поведение, по словам эксперта Сандры Майерс, говорит о том, что человек абсолютно не готов к такому серьёзному шагу, как брак.

Уходя от этой темы, он показывает то, что ему совершенно не хочется её обсуждать.

«Если ваш партнёр не может открыто говорить о браке, он просто не готов к нему», — говорит Майерс журналу «Best Life», — «Многие люди ошибаются, думая, что их партнёр просто нервничает по этому поводу, но на самом деле, он просто не готов к такому серьёзному шагу».

2. Отрицательного мнения о браке в целом

Ещё одним немаловажным фактом, доказывающим то, что ваш партнёр не готов к браку – его отрицательные комментарии по поводу темы брака в целом.

Абсолютно не важно, находитесь ли вы в кругу семьи или друзей, а может быть, беседуете наедине, слыша язвительные и далеко не лицеприятные высказывания о браке, имейте в виду – это ещё один тревожный знак.

Никогда не игнорируйте подобное поведение партнёра, примите это во внимание и постарайтесь разобраться.

Если партнёр приводит примеры того, что все его знакомые, которые вступили в брак – несчастны, а их жизнь разрушилась, попытайтесь опровергнуть его мнение, приведя наиболее удачные примеры брака.

3. Когда речь заходит о браке, его настроение меняется

Если у вашего партнёра меняется настроение сразу, как только заходит тема о браке, это не очень хороший знак. Это означает, что ему неприятна данная тема, и он не готов обсуждать это.

Сьюзан Тромбетти – генеральный директор Exclusive Machmaking, говорит:

«Ваш партнёр абсолютно не готов к браку, если его настроение меняется, он становится озадаченным и молчаливым. Возможно, дело вовсе не в отношениях. В таком случае партнёр может быть вполне доволен вашими отношениями, но не готов совершить серьёзный шаг и создать семью».

4. Не спешит знакомить вас со своей семьёй

Эксперт по отношениям Тиффани Хоман говорит, что если ваш партнёр не предпринял ничего, чтобы познакомить вас со своей семьёй, это означает, что, скорее всего, он пока не готов к серьёзным отношениям с вами.

Возможно, ему потребуется какое-то время, чтобы понять, чего он действительно хочет от ваших отношений, однако, факт говорит сам за себя.

«Когда партнёр искренен и хочет включить вас в свою жизнь, он непременно познакомит вас со своими близкими людьми».

5. Избегает разговоров о будущем

Понять, готов ли ваш партнёр к браку, можно, также по разговорам о вашем общем будущем.

Если партнёр всячески избегает тем, где говорится о вашем совместном проживании в дальнейшем, что предполагает собой и брак, это означает, что на данный момент он не видит вас в своём будущем, и поэтому избегает разговоров об этом.

По словам Тромбетти:

«Ваш спутник откладывает такие шаги в отношениях, как обсуждение нового места жительства для вас обоих или всё, что связано с вашим совместным будущим. Он не готов к браку, именно поэтому старается уйти от такой темы».

Эксперт по отношениям Дж. Первис считает:

«Когда кто-то действительно заинтересован в том, чтобы быть с вами, он не только показывает это действиями, но и, как правило, ведёт открытый диалог о совместном будущем. Это включает в себя карьеру, жизненные решения, планирование семьи и брак».

Также стоит обратить внимание на отдельные слова, которые использует партнёр при разговоре о будущем. Послушайте внимательно, и если его разговор будет начинаться со слов «Я», а не «Мы», то, скорее всего, он не планирует общего будущего с вами.

6. Не стремятся принимать серьёзных решений

Эксперт по отношениям Каролина Бартник считает, что если партнёр не стремится к принятию серьёзных решений касательно отношений с вами, это означает, что он также не готов и к браку.

«Брак – это союз двух взрослых людей, которые решили жить вместе», — делится она, — «Тот, кто никогда не может принять решение и просто всегда делает то, что от него ожидают другие, просто недостаточно зрел, чтобы вступить в брак».

7. Говорят прямо

И, наконец, если ваш партнёр не готов к браку, он может вам прямо об этом сказать. Кто-то предпочитает избегать подобных разговоров, как говорилось выше, а кто-то не желает увиливать от темы и искать оправдания, он прямо скажет обо всём.

Вот что говорит по этому поводу Майерс:

«Многие люди настолько настроены на то, чтобы вступить врак, что не видят очевидных признаков того, что их партнёр делать этого не желает. Это является большой ошибкой. Не пытайтесь давить на партнёра или ставить ему ультиматумы – это приведёт ваши отношения к разрыву».

Также Майерс советует дать время своему спутнику, возможно, позже он сможет определиться и понять, чего хочет от будущего и видит ли он в своём будущем вас?