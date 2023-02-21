3 способа привязать к себе потенциального партнера

«Следуйте трем моим советам. Я гарантирую, что ваш мужчина захочет быть с вами», — начал свой рассказ дейтинг-эксперт. В первую очередь Лукас отметил, что мужчина должен привязаться к женщине эмоционально, прежде чем вступит с ней в физический контакт. «Сходите как минимум на три свидания до того, как вступите с ним в физический контакт, это привяжет парня к вам», — пояснил он.