Идеальные подарки на 23 февраля по мнению мужчин

Близится самый мужской праздник в году — самое время позаботиться о подарках любимым мужчинам. "Рамблер" расскажет о том, что хотели бы получить в подарок россияне.

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Россияне на популярных форумах обсуждают, что хотели бы получить в подарок ко Дню защитника Отечества. Оказалось, что многим мужчинам и вовсе неудобно принимать подарки, но все же большинство испытывает приятные эмоции.

К подаркам мужчины придираются редко, и уже привыкли получать банные принадлежности и носки. Причем многие пишут, что носки — действительно, неплохой подарок, потому что "их никогда не бывает много".

При этом многие мужчины были бы рады получить в качестве подарка определенные вещи:

"Я был бы рад классному триммеру с насадками. Брить бороду нужно часто и хочется это делать хорошим прибором...";

"Моему другу жена подарила большой ящик инструментов для автомобиля. Это же просто идеально...";

"Классно было бы, например, купить подписку на видеосервисы. Конечно, если он мечтает об игровой приставке, такой подарок точно его осчастливит...";

"Пылесос для машины, "пахучку" в машину — почти все мужики любят свои авто и такие подарки всегда радуют...";

"Powerbank, классные наушники, гироскутер, любой крутой гаджет - технику люблю и дарить, и получать в подарок";

"Набор ножей, портмоне, сумка для ноутбука, стильный рюкзак, часы - жена дарит мне такие вещи и всегда попадает в яблочко...";

"Кроссовки. Собираю классные пары и в жизни всегда пригодятся", — рассказывают мужчины в соцсетях.