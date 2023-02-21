Психотерапевт посоветовала привлечь к себе внимание после первого свидания

После первого свидания следует отправлять искренние СМС, чтобы привлечь к себе внимание. Психотерапевт Джордана Диксон посоветовала это в статье для издания Marie Claire.
Диксон отметила, что часто девушки задаются вопросом, кто должен первым позвонить или написать после первого свидания — мужчина или женщина. Психотерапевт призвала отбросить стереотипы и действовать по велению сердца.
Эксперт по отношениям Пол Брансон согласился с коллегой, отметив, что после встречи можно отправить сообщение с благодарностью за прекрасно проведенное время. Сообщение также может стать отличной возможностью договориться о новой встрече.
Бренсон добавил, что лучше взять инициативу в свои руки, а не ждать. Это касается и желания встретиться вновь, и стремления прекратить отношения, если первое свидание не понравилось.
«Искренность важна не только в длительных отношениях, но и в начале романа», — пояснил он.
Диксон настоятельно рекомендовала избегать интриг и не следовать советам из интернета, что нужно выждать три дня после свидания. Если человек заинтересован в ком-то, он будет рад получить сообщение.
«Не бойтесь совершать ошибки. Юмор и честность помогут сгладить неловкие ситуации», — подвела итог она.