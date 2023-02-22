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41 минуту назад

Названы причины симуляции оргазма

Lenta.ru

Стало известно, что 42,8 процента людей симулируют оргазм. Издание Metro со ссылкой на опрос Innerbody Research назвало причины, по которым мужчины и женщины притворяются во время секса.

Названы причины симуляции оргазма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время опроса 1119 человек выяснилось, что главной причиной симуляции оргазма является раздражающее дыхание партнера. Об этом заявила почти половина притворщиков (40 процентов). Каждый третий «симулянт» притворяется из-за неудобного положения в постели (32,3 процента), чуть меньше людей делают это из-за некомфортной комнатной температуры. Также любовники симулируют оргазм из-за мешающего освещения (31,3 процента) и навязчивых мыслей (30 процентов).

38,2 процента мужчин и 45,7 процента женщин симулируют оргазм

Все названые раздражающие причины подталкивают людей к тому, чтобы быстрее завершить половой акт. Об этом заявили 23,7 процента женщин и 21 процент мужчин.

21 процент женщин и 15,1 процента мужчин симулируют оргазм, чтобы не обидеть партнера

Каждая десятая из симулирующих оргазм женщин заявила, что притворство возбуждает (9,8 процента). Примерно столько же признались, что не хотели объяснять, почему не испытали оргазм (9,4 процента). Среди мужчин 12,3 процента уверены, что партнершу возбуждает их имитация оргазма.

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