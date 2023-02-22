Названы причины симуляции оргазма

Стало известно, что 42,8 процента людей симулируют оргазм. Издание Metro со ссылкой на опрос Innerbody Research назвало причины, по которым мужчины и женщины притворяются во время секса.

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Во время опроса 1119 человек выяснилось, что главной причиной симуляции оргазма является раздражающее дыхание партнера. Об этом заявила почти половина притворщиков (40 процентов). Каждый третий «симулянт» притворяется из-за неудобного положения в постели (32,3 процента), чуть меньше людей делают это из-за некомфортной комнатной температуры. Также любовники симулируют оргазм из-за мешающего освещения (31,3 процента) и навязчивых мыслей (30 процентов).

38,2 процента мужчин и 45,7 процента женщин симулируют оргазм

Все названые раздражающие причины подталкивают людей к тому, чтобы быстрее завершить половой акт. Об этом заявили 23,7 процента женщин и 21 процент мужчин.

21 процент женщин и 15,1 процента мужчин симулируют оргазм, чтобы не обидеть партнера