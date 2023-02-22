Раскрыт способ сохранить страсть в отношениях на расстоянии
Звезда шоу «Холостяк» и радиоведущая Бриттани Хокли заявила, что поддерживает отношения на расстоянии за счет отправки возлюбленному нюдсов — фотографий интимного характера. Об этом сообщает издание Daily Mail.
35-летняя Хокли раскрыла, что с ноября 2022 года встречается со швейцарским футболистом Бенджамином Зигристом, который проживает в Шотландии и часто ездит на сборы по всему миру. Их роман большую часть времени протекает на расстоянии, поэтому радиоведущая старается сохранить страсть всеми доступными способами. По ее мнению, лучше всего в этом помогает отправка Зигристу фотографий сексуального характера.
Хокли также рассказала, что перед отправкой нюдсов возлюбленному часто показывает их своей подруге и соведущей Лоре Бирн, чтобы та одобрила или забраковала их.