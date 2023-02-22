Раскрыт способ сохранить страсть в отношениях на расстоянии

35-летняя Хокли раскрыла, что с ноября 2022 года встречается со швейцарским футболистом Бенджамином Зигристом, который проживает в Шотландии и часто ездит на сборы по всему миру. Их роман большую часть времени протекает на расстоянии, поэтому радиоведущая старается сохранить страсть всеми доступными способами. По ее мнению, лучше всего в этом помогает отправка Зигристу фотографий сексуального характера.