Психолог назвала три основные причины разводов в России

Статистически количество разводов ежегодно растет. О причинах разрушения пар в беседе с News.ru порассуждала психолог Ирина Леонова.

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По мнению специалиста, почти 40% браков распадается в первые годы после свадьбы, поскольку партнеры оказываются не готовы принимать недостатки друг друга. Еще одна причина – идеализация отношений, отсутствие открытой коммуникации.

Чтобы сохранить семью, психолог рекомендовала стремиться не к обладанию партнером, а к великодушию и чуткости по отношению к нему. Немаловажно не растворяться в отношениях, а уделять время собственному развитию, обретению гармонии. Последнему пункту поможет запрет на совместный просмотр негативных передач.

Честность с партнером и с собой – еще одна важная составляющая гармоничных отношений в браке.

«Любовь – это то, что рождается совместными усилиями. Усилиями понимания, принятия, уважения и веры в любимого человека. Это чувство живет так долго, сколько вы готовы эти усилия прикладывать», – резюмировала психолог.