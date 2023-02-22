Названа главная причина разводов

В России распадается каждый второй брак. Часто статистику пытаются объяснить социально-экономическими причинами — бедность, разное социальное положение и т. п. Однако у такого подхода много изъянов. Психолог Ирина Леонова считает, что реальная причина разводов в первые 4 года совместной жизни кроется в излишней эмоциональности и эгоизме партнёров.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Опросы показывают, что одна из основных причин разводов — это бедность. Но будь оно так, то люди без серьёзных финансовых проблем разводились бы гораздо реже. Миллионеры и миллиардеры могли бы похвастать не только состоянием, но и крепким браком. А мы-то знаем, что и сильнейшие мира сего не могут построить счастливую семью.

Реальная причина разводов в том, что люди выбирают себе партнёра эмоционально, сказала психолог Ирина Леонова порталу News.ru. Но влюблённость не может длиться долго. Любовь же предполагает осознанный выбор конкретного человека и принятие его таким, какой он есть. Это чувство рождается совместными усилиями. Сколько усилий вы будете прикладывать, столько оно и будет жить, подчеркнула специалист.

По словам психолога, пары распадаются ещё и из-за эгоизма партнёров. Они могут не понимать и не принимать неидеальность друг друга, стремиться всё подчинить собственному мнению. А ведь любовь «в высшем своём проявлении не стремится к обладанию, поэтому она великодушна и чутка, она имеет свободу».

Чтобы любовь длилась всё же дольше пресловутых 4 лет, нужно заняться собой и достичь внутренней гармонии. Леонова посоветовала поменьше смотреть передачи, которые плохо влияют на эмоциональное состояние. Также нужно быть честными с собой и с супругом.