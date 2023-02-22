Почему вы никак не можете найти «своего» человека

Эксперт поделился неочевидными моментами, которые мешают создать союз с любимым мужчиной.

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Вы не любите себя

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Специалист уверена, что без любви к себе невозможно адекватно оценить свои чувства к другому человеку. Отсутствие самоуважения и принятия себя мешает встретить человека, который бы относился к вам должным образом. Чем больше вы сомневаетесь в своей привлекательности и критикуете себя, тем больше вокруг вас людей, которые будут живым подтверждением ваших мыслей. Начните с проработки самооценки, после этого вы сможете отфильтровать людей, которые просто не заслуживают вашего внимания и любви.

Вы слишком любите себя

Обратная проблема — слишком сильная любовь к себе. Женщине в таком случае кажется, что ни один мужчина не достоин ее внимания. Эта установка довольно опасна, так как лишает человека объективно оценивать свое поведение, стоит ли говорить, что мужчины буквально шарахаются от таких женщин.

А как вы расставили приоритеты?

Часто, когда не удается наладить гармоничную личную жизнь, женщины начинают неистово вкладываться в другие сферы. Это может быть как работа, так и хобби, а иногда женщина полностью погружается в своих детей (если они есть). Успеха они добиваются, однако заглушенная проблема в виде неудач в построении отношений с мужчинами, рано или поздно вырывается наружу с новой силой. Постарайтесь находить время и силы на все важные сферы вашей жизни.

Проблемный партнер в прошлом

Случается и такая ситуация, когда женщина слишком тревожна и считает неудачи в прошлых отношениях закономерными. Мы снова возвращаемся к проблеме с самооценкой, что подтверждает и Кристина Дюран. Психолог считает, что заниженные требования к партнеру вследствие низкой самооценки всегда приводят к проблемам в паре. Если вы чувствуете, что партнер не уважает ваши границы и не готов считаться с вашими желаниями, стоит задуматься — почему рядом с вами такой человек.

Отсутствие психологической зрелости

Вы наверняка встречали людей, которые и в 40 лет производят впечатление незрелых подростков. К сожалению, люди с таким подходом к построению отношений, а точнее — непонимание, что такое близкие отношения с другим человеком и в чем их суть, крайне редко находят человека, который бы принял такого инфантильного партнера. Подумайте об этом.

Страх близости