Михаил Лабковский назвал пять важных качеств настоящего мужчины

Самый народный психолог страны рассказал, что, по его мнению, отличает настоящего мужчину, на которого можно положиться, от ненадежного человека, с которым лучше не строить никаких отношений — ни дружеских, ни любовных. По словам Михаила, ключ к разгадке — уверенность в себе и самодостаточность.
Итак, настоящий мужчина:
Прежде всего за свою жизнь. То есть не винит окружающих, мировой кризис и ретроградный Меркурий в том, что у него что-то не получается. Он знает, что все зависит от него самого, будь то карьера или финансы.
Независимо от чужого мнения. Его не задевает, если кто-то считает, что он занимается чем-то «немужским» — например, балетом, вышиванием крестиком или уборкой квартиры (вот бы Михаил еще подсказал, где найти такого уверенного и домовитого парня!). Он просто делает то, что ему нравится, и наслаждается этим.
Настоящий мужчина понимает, что в жизни бывают неудачи и сложные периоды. Поэтому на возникающие сложные моменты реагирует спокойно и взвешенно. Проблемы не выбивают его из колеи, и он готов работать над их решением.
Это не значит, что он не будет ухаживать за женщиной, которая ему нравится, потому что «слишком хорош» для этого. Но если он понимает, что его пытаются использовать, сразу уходит. Он уважает себя, поэтому ему дороги собственные время, силы и нервы.
В его лексиконе нет слова «должен». По-хорошему, никто никому ничего не должен, и настоящий мужчина это очень хорошо понимает ( а вот с этим пунктом, мы уверены, поспорили бы многие: к примеру, бывшие жены российских футболистов, напрочь забывающих это слово, когда дело касается алиментов).
На днях Михаил Лабковский, отвечая на вопрос подписчицы, назвал пять самых главных ошибок в воспитании детей. Одна из них, считает психолог, это физические наказания, которые до сих пор практикуются в российских семьях. Люди, пережившие в раннем возрасте насилие, тянутся к абьюзерам и во взрослой жизни, потому что унижение для них становится проявлением любви. Так что позволим себе добавить в этот список шестой пункт: настоящий мужчина никогда и ни при каких обстоятельствах не поднимает руку на детей.