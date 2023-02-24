Михаил Лабковский назвал пять важных качеств настоящего мужчины

Самый народный психолог страны рассказал, что, по его мнению, отличает настоящего мужчину, на которого можно положиться, от ненадежного человека, с которым лучше не строить никаких отношений — ни дружеских, ни любовных. По словам Михаила, ключ к разгадке — уверенность в себе и самодостаточность.

Фото: Super.ru Super.ru

Итак, настоящий мужчина:

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Берет на себя ответственность

Прежде всего за свою жизнь. То есть не винит окружающих, мировой кризис и ретроградный Меркурий в том, что у него что-то не получается. Он знает, что все зависит от него самого, будь то карьера или финансы.

Чувствует себя уверенно

Независимо от чужого мнения. Его не задевает, если кто-то считает, что он занимается чем-то «немужским» — например, балетом, вышиванием крестиком или уборкой квартиры (вот бы Михаил еще подсказал, где найти такого уверенного и домовитого парня!). Он просто делает то, что ему нравится, и наслаждается этим.

Смотрит на мир реалистично

Настоящий мужчина понимает, что в жизни бывают неудачи и сложные периоды. Поэтому на возникающие сложные моменты реагирует спокойно и взвешенно. Проблемы не выбивают его из колеи, и он готов работать над их решением.

Знает себе цену

Это не значит, что он не будет ухаживать за женщиной, которая ему нравится, потому что «слишком хорош» для этого. Но если он понимает, что его пытаются использовать, сразу уходит. Он уважает себя, поэтому ему дороги собственные время, силы и нервы.

Всегда выбирает себя

В его лексиконе нет слова «должен». По-хорошему, никто никому ничего не должен, и настоящий мужчина это очень хорошо понимает ( а вот с этим пунктом, мы уверены, поспорили бы многие: к примеру, бывшие жены российских футболистов, напрочь забывающих это слово, когда дело касается алиментов).