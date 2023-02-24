Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
3 часа назад

Михаил Лабковский назвал пять важных качеств настоящего мужчины

Super.ruиещё 3

Самый народный психолог страны рассказал, что, по его мнению, отличает настоящего мужчину, на которого можно положиться, от ненадежного человека, с которым лучше не строить никаких отношений — ни дружеских, ни любовных. По словам Михаила, ключ к разгадке — уверенность в себе и самодостаточность.

Михаил Лабковский назвал пять важных качеств настоящего мужчины
Фото: Super.ruSuper.ru

Итак, настоящий мужчина:

Видео дня

Берет на себя ответственность

Прежде всего за свою жизнь. То есть не винит окружающих, мировой кризис и ретроградный Меркурий в том, что у него что-то не получается. Он знает, что все зависит от него самого, будь то карьера или финансы.

Чувствует себя уверенно

Независимо от чужого мнения. Его не задевает, если кто-то считает, что он занимается чем-то «немужским» — например, балетом, вышиванием крестиком или уборкой квартиры (вот бы Михаил еще подсказал, где найти такого уверенного и домовитого парня!). Он просто делает то, что ему нравится, и наслаждается этим.

Смотрит на мир реалистично

Настоящий мужчина понимает, что в жизни бывают неудачи и сложные периоды. Поэтому на возникающие сложные моменты реагирует спокойно и взвешенно. Проблемы не выбивают его из колеи, и он готов работать над их решением.

Знает себе цену

Это не значит, что он не будет ухаживать за женщиной, которая ему нравится, потому что «слишком хорош» для этого. Но если он понимает, что его пытаются использовать, сразу уходит. Он уважает себя, поэтому ему дороги собственные время, силы и нервы.

Всегда выбирает себя

В его лексиконе нет слова «должен». По-хорошему, никто никому ничего не должен, и настоящий мужчина это очень хорошо понимает ( а вот с этим пунктом, мы уверены, поспорили бы многие: к примеру, бывшие жены российских футболистов, напрочь забывающих это слово, когда дело касается алиментов).

На днях Михаил Лабковский, отвечая на вопрос подписчицы, назвал пять самых главных ошибок в воспитании детей. Одна из них, считает психолог, это физические наказания, которые до сих пор практикуются в российских семьях. Люди, пережившие в раннем возрасте насилие, тянутся к абьюзерам и во взрослой жизни, потому что унижение для них становится проявлением любви. Так что позволим себе добавить в этот список шестой пункт: настоящий мужчина никогда и ни при каких обстоятельствах не поднимает руку на детей.

Любовь,Самые сексуальные,Пластические операции,Красивые девушки,Михаил Лабковский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий