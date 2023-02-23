Чего хотят мужчины: самые популярные и самые желанные подарки на 23 февраля

Мужчины 23 февраля принимают поздравления и подарки. Среди самых популярных презентов – по традиции, носки, гели для душа, дезодоранты и кружки. Как к этому относятся сами мужчины и о чем мечтают на самом деле, выяснила корреспондент «МИР 24» Елена Ширяева.

Фото: Мир24 Мир24

- Только успеваете пополнять стеллажи с носками? - Да, это самая работа в этот день, всегда пусто на полках!

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Возле полок с мужскими носками, трусами и гелями 23 февраля всегда ажиотаж. Этот товар привозят накануне большими партиями. Поставщики знают любовь женщин к этим практичным подаркам.

«Пену для бритья. Это выгодно, практично». «Теплая футболка, мужу понравится. На дачу собираемся поехать» «Носки, трусы дарим в комплектах. Реакция у мужчин на такие подарки – «Спасибо» обычно», – говорят покупательницы.

Или вымученные улыбки и тихие тяжелые вздохи. Ведь даже самым практичным мужчинам начинает надоедать такая стабильность.

«Самый ненужный подарок мне подарили – это чемодан носков. До сих пор всем раздаю». «Носки и трусы надоело получать. Ну а что делать?» «Женщинам, что нужно? Айфоны, телефоны, а нам можно что-то попроще. Этого хватает, не обидно. Самому-то лень выбирать, а тут – тебе подобрали что нужно и подарили», – философствуют мужчины.

Москвич Вадим Еленский признается: идеальный подарок – тот, что вдохновит мужчину на подвиги или поступки для женщин.

«Спортзал было бы хорошо, хороший был бы стимул хотя бы начать ходить», – считает Вадим.

В фитнес-центрах Томска накануне мужского праздника делают большие скидки на абонементы. Мужчины с охотой идут в спортзалы наращивать мышечную массу.

«Своим клиенткам-девушкам обязательно говорим, чтобы они приводили своих парней. И делаем скидки», – рассказывает тренер.

Каждый мужчина – в душе ребенок. С возрастом меняется только стоимость игрушек. Машины, яхты, самолеты – и эту мужскую мечту можно исполнить. Хотя бы и в меньшем масштабе.

«У нас продаются танки, они стреляют пульками. Дома можно сделать мишени и стрелять по ним», – объясняет продавец магазина игрушек.

Некоторым дрели и «болгарки» – лучшие подарки. И мужчине в радость, и дома пригодится. Если же без носков никак не обойтись, можно заказать необычные – с картиной из Третьяковки или девизом. А еще лучше – просто спросить: чего же хотят мужчины?

«Шоколад люблю». «Гантели 16 килограммов». «Бальзам для бороды». «Деньги – и все», – признаются представители сильного пола.

Но большинство мужчин хотели получить на праздник то, что за деньги не купишь.

«Мы должны женщинам дарить подарки! А как женщине показать любовь? Словами, этого достаточно».