Психолог перечислила пять худших подарков мужчине на 23 Февраля

Пять худших подарков мужчине на 23 Февраля перечислила «Мосленте» коуч и психолог Юлия Короткова. Она посоветовала не дарить носки.

Фото: Мослента Мослента

«Никаких носков в консервных банках, танков из носков, букетов из носков», — заявила специалист.

К нежелательным сюрпризам психолог также отнесла трусы, пивные кружки и бесполезные, по ее словам, «пылесборники» — статуэтки, магниты и значки.

Отдельно эксперт порекомендовала не дарить футболки с принтами «Лучший муж», «Лучший папа» и прочими. Короткова пояснила, что не всем захочется носить такие вещи. «Не ставьте мужчину в неудобное положение», — отметила она.

Психолог поделилась способом удачно отметить День защитника Отечества. «Слушайте внимательно, что мужчина хочет, о чем мечтает. Здесь мужчины более прямолинейны, чем женщины. Устройте романтическое свидание, подарите поход в тир, катание на танках. Сделайте так, чтобы он получил незабываемые эмоции», — посоветовала она.