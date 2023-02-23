Россиянам рассказали о нюансах при составлении брачного договора

Вряд ли многие задумываются о разводе и бюрократических неурядицах, когда планируют счастливую семейную жизнь. Но нельзя исключать вероятность, что любовь уйдёт, а когда-то любящие друг друга люди окажутся по разные стороны баррикад. Один из самых неприятных моментов при разрыве отношений — раздел собственности. И для таких случаев очень кстати будет окажется брачный договор, рассказала основательница юридической компании GAP Ирина Гукова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как пояснила эксперт, брачный договор — это своеобразная сделка, которая регулирует порядок владения, пользования и распоряжения приобретённым в браке имуществом, а также порядок его делёжки и распределения при разводе. Кстати, заключить брачный договор могут как люди перед женитьбой, так и уже действующие супруги.

Законы России позволяет супругам затрагивать в брачном договоре любые условия, которые касаются их имущественных отношений и не запрещены Семейным кодексом.

Так что в брачном контракте можно заранее распределить семейные расходы, а также прописать, какое имущество отойдёт каждой из сторон при разводе.

Кстати, брачный договор в изначальном его виде не вечен. Его можно расторгнуть в нотариальной конторе или в суде. В нотариальной конторе расторжение происходит, если у сторон нет претензий по распределению имущества. Но если у экс-супругов случились споры по вопросам разделения имущества, то их может рассудить судья.